Evento cultural promove integração entre refugiados e brasileiros

A crise dos refugiados é uma causa humanitária que aflige muitos países do mundo. Com a proposta de objetivo chamar a atenção para o assunto e oferecer acolhimento entre os refugiados e as populações nativas dos países que os recebem, o Sofar Sounds e a Anistia Internacional promoverão uma série de shows no evento Give a Home no dia 20 de setembro.

O Give a Home é um dos eventos que integra a programação do Sofar Sound – projeto que nasceu em 2009 com o objetivo de oferecer shows intimistas ao redor do mundo – e que se tornou um aliado cultural para a causa dos refugiados. “A música é um movimento que reúne muita gente. Os refugiados são uma causa global que todos os países têm em comum”, explica Juliana Laguna, responsável pela comunicação do Sofar Sound.

A edição brasileira do Give a Home acontecerá em São Paulo e contará com apresentações de Liniker e Os Caramelows, Giovani Cidreira, Luciana Mello e Yanick Dellas. As inscrições para o evento vão até dia 10. “Os shows serão uma oportunidade dos refugiados e da população nativa interagir“, completa Leanne Neale, Diretora de Mobilização de Recursos da Anistia.

Além do Brasil, shows acontecem em outros 60 países do mundo com atrações como o cantor britânico Ed Sheeran.

A crise dos refugiados

No Brasil, 9.552 refugiados de 82 nacionalidades – entre elas Síria, República Democrática do Congo, Paquistão, Palestina, Angola, Venezuela, Cuba, Angola e Haiti – foram reconhecidos no país só em 2016, segundo números do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare).

Estimativa da Agência da Organizações Unidas para Refugiados aponta que, atualmente, existem 22,5 milhões de refugiados no mundo – metade deles com idade inferior a 18 anos.

