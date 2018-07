Estudante brasileira é assassinada na Nicarágua

Uma estudante brasileira foi assassinada a tiros na noite de segunda-feira 23 na Nicarágua, vítima de “um grupo de paramilitares” no sul da capital Manágua, segundo informou nesta terça-feira 24 o reitor da Universidade Americana (UAM), Ernesto Medina. Raynéia Gabrielle Lima, de 31 anos, estudante do sexto ano de medicina, morreu com “um tiro no peito que afetou o coração, o diafragma e parte do fígado”, disse o reitor ao canal 12 da televisão local.

O assassinato ocorre em meio a uma crise política no país, instaurada desde abril, quando começaram as manifestações contra a reforma da Previdência proposta pelo governo de Daniel Ortega. O projeto foi abandonado, mas, mesmo assim, os protestos continuaram para pedir a renúncia do presidente, que está há onze anos no poder e acumula acusações de corrupção e abuso de poder. Os últimos relatórios de organizações humanitárias locais e internacionais mostram que a repressão governamental aos protestos já deixou mais de 351 mortos, mas o número foi divulgado há duas semanas e já está desatualizado.

