“Ela só empurrou porque ele xingou”, diz mãe de mulher que agrediu menino

A mãe de Danielle Cavalcanti, que foi flagrada por câmeras de um condomínio empurrando um garoto de 6 anos, saiu em defesa da filha. Em entrevista à TV Globo, Schirley Cavalcanti dos Santos disse que Danielle agiu no calor do momento e negou as agressões.

“Em momento nenhum eles bateram. Ela agiu no afã do momento, gente. Pelo amor de Deus”, declarou. As imagens, porém, mostram o marido de Danielle segurando a criança para que o filho bata no rosto dele. Em seguida, Danielle surge e empurra o garoto, que cai no chão.

Questionada sobre as imagens, Schirley diz que a culpada pode ser a criança. “Tudo bem, mas vocês sabem se ele xingou ela? Ela só empurrou porque ele xingou ela.”

Os vizinhos do casal agressor ficaram revoltados com o caso. Muitos pedem a saída deles do condomínio, que fica em Brasília.

Entenda o caso

No último domingo (9), um casal agrediu um garoto de 6 anos porque achou que ele teria machucado seu filho. A criança, no entanto, caiu sozinha quando tentava fazer um drible com uma bola, mostram as imagens.

Jucinea das Mercês Nascimento, tia do garoto agredido, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O sobrinho visitava parentes no prédio.