Dia 8 é dia da 3ª Caminhada pelo Fim da Violência contra as Mulheres

No dia 8 de dezembro, domingo, haverá uma grande mobilização em mais de 20 cidades em todo país – e no exterior também – pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A caminhada, organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, começa a partir das 9h da manhã (concentração) e protesta contra os assustadores índices de violência contra mulheres. “Não podemos mais aceitar que uma mulher seja morta a cada duas horas e que haja um estupro a cada 11 minutos. Temos que mudar essa realidade urgente, é a união de todos e todas por uma causa global”, diz Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil.

Os participantes são convidados a vestir a cor laranja, que é a cor da causa proclamada pela ONU, e muitos vão levar cartazes de protesto e números que traduzem a urgência da mobilização. A iniciativa faz parte da campanha internacional “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”. No Brasil a movimentação é um pouco mais longa (21 dias) porque começa no dia 20 de novembro, no Dia da Conscientização Negra, porque as mulheres negras são as maiores vítimas da violência e termina no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No exterior a movimentação começa no dia 25 de novembro.

A organização convida aos participantes a usarem hashtags como #juntassomosmaisfortes, #eumetoacolhersim, #chegadeassédio, #mexeucomumamexeucomtodas, #chegadefeminicidio, #nãoaviolênciacontraasmulheres e #nemumaamenos.

A expectativa é que milhares de pessoas participem da caminhada. Em São Paulo, os participantes vão sair da Praça dos Ciclistas (avenidas Paulista com a Consolação) e vão percorrer a Paulista até a Casa das Rosas, em frente ao número 37. A 3ª Caminhada pelo Fim da Violência contra as Mulheres tem o patrocínio do Magazine Luiza e apoio do Instituto Avon.

SERVIÇO:

CAMINHADA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Data: dia 8 de dezembro

Horário: às 10h (concentração a partir das 9h)

Percurso: Saindo da Praça dos Ciclistas (Paulista com a Consolação, percorrendo a extensão da Av. Paulista até a Casa das Rosas)