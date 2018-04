Cunhado de Ana Hickmann é absolvido da acusação de homicídio doloso

Gustavo Correa , cunhado da apresentadora Ana Hickmann , acusado de matar Rodrigo Augusto de Pádua , foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Segundo a juíza do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, Âmalin Aziz Sant’Ana , Gustavo agiu em legítima defesa. A decisão foi tomada nesta terça-feira (02), informa o G1 .

Em maio de 2016, o hotel em que a apresentadora se hospedava com a família na capital mineira, localizado no bairro Belvedere, área nobre da cidade, foi invadido por Rodrigo, que atirou contra Giovana Oliveira, assessora de Ana e esposa de Gustavo.

O cunhado da apresentadora reagiu lutando contra o “fã” e atirando nele, resultando em óbito. Com isso, Gustavo foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Francisco Santiago, promotor do caso, argumentou que, como Rodrigo foi morto com três tiros na nuca, houve excesso de legítima defesa, por isso se configura um crime de homicídio.

No entanto, a juíza disse que considerou em sua decisão a luta corporal entre Gustavo e Rodrigo, sem que o fã largasse a arma, a tensão do réu e a ausência de fatos que comprovem que o cunhado de Ana Hickmann estaria no controle da situação quando atirou. Com a decisão, também foi determinado que Gustavo não irá a júri popular.