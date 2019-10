Criança oferece dinheiro de seu cofrinho para quem encontrar seu cachorro

No último Dia das Crianças, Guilherme Gomes, de 4 anos, perdeu o Faísca, seu cachorrinho de estimação. Sofrendo com saudades, ele decidiu quebrar o cofrinho em que juntava moedas desde o começo do ano e oferecer o dinheiro como recompensa para quem encontrar o doguinho.

O gesto viralizou após seus familiares postarem o acontecido em uma rede social. Segundo Daniela Gomes, mãe de Guilherme, a iniciativa partiu inteiramente do menino.

“Foi ele que teve a ideia. Pediu que o pai tirasse a foto do dinheiro, das moedinhas, para que a tia colocasse que, se alguém o encontrasse, que ele poderia pagar. Assim, a pessoa ia devolver o cachorrinho”, contou ela.

Ao todo, o garoto conseguiu juntar R$ 18 reais. Perguntado se não ficará triste por perder o dinheiro, ele foi direto: “Eu junto de novo”. Enquanto espera na companhia de Huck, seu outro cachorro, ele mantém por perto um pouco de ração, caso Faísca volte para casa com fome.

