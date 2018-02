Criança grava babá agredindo bebê

Uma babá foi gravada por um menino de 12 anos agredindo a irmãzinha dele, de sete meses. A imagem mostra a mulher dando uma bofetada no rosto da bebê enquanto tentava fazê-la comer, conforme imagens do G1. A nenê cai na cama com a força da agressão.

A polícia de Itajaí (SC) apura o crime de tortura. O caso ocorreu na sexta (16), quando o garoto saiu para comprar suco a pedido da babá e deixou o celular gravando, porque desconfiou de que o bebê estava sendo agredido.

De acordo com a polícia, a mulher já foi vizinha da família e foi contratada por um breve período. Ela deve ser ouvida nesta sexta-feira (23).

