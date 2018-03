Em entrevista ao portal R7 conversa na última quinta-feira (29), a estudante de educação física Luyara Francisco dos Santos, 19 anos, revelou como enxergava a carreira política da mãe, a vereadora Marielle Franco, e que a via alcançando voos mais altos no meio.

“Por um lado, como ela pertencia a um partido de esquerda, muitas pessoas a criticavam. Por outro, muita gente considerava o trabalho dela dedicado e honesto. Conseguia vê-la alçando voos cada vez maiores, talvez até chegar à Presidência.”

O legado político de Marielle segue na vida de Luyara. “Trago muitas boas lembranças dela. Ela sempre falava em evoluir, levantar a cabeça e ter atitude (…) Tem uma frase que ela sempre me dizia: ‘a vida é dura querida. Agita que a vida é dura’.”

A jovem ainda contou que para a família de Marielle Franco, a presença da vereadora segue intacta mesmo após sua morte. “Toda hora lembramos dela, conversamos, vemos fotos”, disse.

Luyara é a única filha de Marielle, fruto de um relacionamento da vereadora da juventude. Até a morte da política, assassinada com quatro tiros no rosto em 14 de março enquanto voltava de um evento no Rio de Janeiro, a estudante morava com a mãe e a madrasta Monica Tereza Benício.

Porém, após a morte de Marielle, Luyara passou a morar com a avó. Estou passando um tempo com ela até as coisas se acalmarem”, contou.

