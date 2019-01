Como ajudar as vítimas de Brumadinho

O maior número dos pontos de arrecadação de auxílio para as vítimas está na região de Belo Horizonte:

Arquidiocese de Belo Horizonte

A Arquidiocese de Belo Horizonte inicia campanha solidária para arrecadar roupas, alimentos e água, destinados aos atingidos pelo rompimento da barragem. As doações podem ser entregues todos os dias da semana das 7h às 19h, no seguinte endereço: Rua Além Paraíba, 208 – Lagoinha. Telefone: 3423-2187.

Também é possível doar pela conta:

Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política

Agência – 3494-0

Conta Corrente: 26227-7

Condomínio da Aldeia da Cachoeira das Pedras

O Condomínio da Aldeia da Cachoeira das Pedras recebe em sua portaria alimentos não perecíveis, colchonetes, cobertores e roupas unissex. Todas as doações estão sendo levadas para a Escola Municipal Carmela Caruso Aluoto, localizada em Casa Branca, onde famílias vítimas da tragédia estão sendo abrigadas. A portaria funciona 24 h.

Companhia de Prevenção do 2º Batalhão

Alimentos não perecíveis podem ser entregues na Faculdade Asa de Brumadinho, na MG-040, altura do Km 49. No local existe um posto de arrecadação constituído por oito viaturas da Companhia de Prevenção do 2º Batalhão.

Estudantes da RMBH

Uma ação de estudantes universitários está arrecadando água, alimentos não perecíveis, roupas e cobertores, medicamentos humanos e veterinários, artigos de higiene pessoal e limpeza e itens de primeiros socorros.

POSTOS DE COLETA:

1- HOSPITAL VETERINÁRIO UNIBH

Av. Mario Werneck, 1685 – Bairro Estoril, Belo Horizonte.

2- UFMG – Diretório Acadêmico Medicina Veterinária

Av. Presidente Carlos Luz, 5180 – Pampulha, Belo Horizonte (portaria em frente ao Mineirão)

3- NEWTON PAIVA UNIDADE CARLOS LUZ

Av. Carlos Luz, 220 – Bairro Caiçara, Belo Horizonte

4- NEWTON PAIVA UNIDADE BURITIS

Av. José Cláudio Resende, 420 – Buritis, Belo Horizonte.

5- NEWTON PAIVA UNIDADE SILVA LOBO

Av. Silva Lobo, 1730 – Bairro Grajaú, Belo Horizonte.

Hotel Fasano

O Hotel Fasano em parceria com a ONG Força do Bem também está recolhendo água mineral, itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na Rua São Paulo, 2320, no bairro de Loudes.

Hemominas

Já a Fundação Hemominas está em estado de alerta por causa do acidente e convoca a todos os doadores de sangue do tipo O Negativo. Quem puder doar, basta comparecer ao Hemocentro da capital ou a uma unidade de doação mais próxima.

Endereço: Alameda Ezequiel Dias, 321 – Santa Efigênia – BH

Verdemar

Com exceção das unidades do Diamond Mall e Pátio Savassi, a rede de supermercados vai receber donativos de roupas, itens de necessidades básicas e alimentos não-perecíveis para os desabrigados pela tragédia.