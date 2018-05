Comitê Olímpico criará ouvidoria para casos de abusos

Após as denúncias de assédio contra Fernando de Carvalho Lopes, ex-treinador de ginástica da seleção brasileira masculina, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou que irá criar um órgão para acolher as vítimas de abusos e investigar as denúncias.

“Vamos criar um canal que vai estar disponível no final de maio, aberto a todo o público. Através desta ouvidoria, qualquer um pode fazer uma denúncia”, afirmou Marco Antônio La Porta, vice-presidente do COB em entrevista à TV Globo.

Além dos abusos cometidos por Fernando Lopes, o caso envolvendo Larry Nasser, treinador das atletas da ginástica artística americana, serviu de motivação para as mudanças nas confederações e federações.

O caso de Fernando Lopes, revelado pela reportagem do Fantástico, aponta 42 pessoas que afirmaram ter sofrido abuso moral, físico e sexual por parte do ex-treinador. Os casos ocorreram entre 2001 e 2016. Uma das vítimas é o atleta Petrix Barbosa, 26 anos, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011.

Segundo a Folha, a Confederação Brasileira de Ginástica tem, desde março, um Termo de Cooperação contra o Assédio Sexual e Abuso no Esporte com o Ministério Público do Trabalho e a entidade afirma que efetuou mudanças em seus procedimentos internos.

