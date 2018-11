Com 43 metros de altura, Árvore de Natal do Ibirapuera inaugura sábado

Inaugura neste sábado, 1º de dezembro, às 21h, a já tradicional Árvore de Natal do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A estrutura vai contar com 43 metros de altura, 15,5 metros de diâmetro e uma enorme estrela no topo.

Para marcar a data, a inauguração será acompanhada por um show de luzes coloridas junto com a chegada do Papai Noel. Serão 250 enfeites no total, incluindo lâmpadas, cristais em formato de flocos de neve e bolas com símbolos natalinos.

Além disso, cinco ursos em tamanho real e duas árvores com 2,40 metros decorada com micro luzes estarão em sua base completando a decoração.

A árvore já se tornou ponto turístico da cidade nas semanas que antecedem o Natal. Ela foi inaugurada em 2002, com 50 metros de altura. A altura da árvore foi aumentando ao longo dos anos – chegando a 70 metros, entre 2008 e 2009. Depois o tamanho foi reduzido para 35 metros, e agora chegou no tamanho de 43 metros, três a mais do que no ano passado.

