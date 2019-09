Colunista da Globo se demite no jornal ao vivo

Paulo Souto, que é colunista do jornal local Bom Dia Paraíba, da TV Cabo Branco, afiliada da Globo, surpreendeu os telespectadores nesta terça-feira (10) ao pedir demissão ao vivo.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

No jornal há mais de sete anos, o colunista falava sobre direito familiar e previdência, além de tirar dúvidas dos telespectadores.

O advogado revelou que sua atitude foi motivada pelo fato de não poder homenagear a apresentadora Patrícia Rocha, que deixou a apresentação do Bom Dia Paraíba na semana anterior.

Paulo chegou a chorar na hora de fazer o anúncio. “Durante sete anos, dez meses e dez dias, nós ficamos, eu e a Patrícia Rocha, à frente desse quadro. Semana passada a Patrícia saiu, eu pedi autorização a Tatiana [produtora] para fazer uma homenagem a ela, ela autorizou. Mas na quinta-feira (5) ela me desautorizou a fazer a homenagem, ou seja, me mandou um áudio dizendo que a homenagem não ia mais rolar. A partir de hoje, eu me vejo no direito de não mais participar deste quadro”, explicou ao vivo.

Em seguida, o colunista desejou sucesso para a nova apresentadora, Denise Delmiro, porém explicou que não tinha condições de continuar no programa. “A Patrícia está sendo muito bem substituída. Mas realmente, se eu não fizesse isso [demissão], eu enfartaria”, afirmou.

Confira em que Paulo Souto se pronuncia no telejornal.

DEMISSÃO AO VIVO NO BOM DIA PARAÍBA pic.twitter.com/P6356N0aS0 — Muito Além do BDTO (@madbdto) September 10, 2019

A TV Cabo Branco divulgou uma nota explicando: “Paulo Souto não foi elegante com Tatiana Ramos, a jornalista responsável pelo conteúdo da Rede Paraíba de Comunicação. Nem foi elegante com a apresentadora Denise Delmiro, em seu segundo dia à frente do Bom Dia Paraíba“. A afiliada da Globo também comentou sobre o choro de Paulo “sugere que ele agiu guiado pela emoção”.

Leia também: Jornalista pede demissão ao vivo no Globo Esporte

+ Domingão do Faustão demite 11 bailarinas

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?