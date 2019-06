Cleusa de mala e cuia: cabeleireira exibe novo nome durante arraial

Cleusa Cruz, a mulher que ficou famosa depois de persistir 25 anos para conseguir o seu divórcio voltou. E, novamente, para comemorar o feito no seu status diante da lei, a cabeleireira realizou um grande arraial no último sábado (22) e exibiu seu nome de “não casada”, um marco em relação à luta que foi o processo de separação do ex-marido.

Segundo o G1, Cleusa organizou o chamado “Arraiá da Cleusa de Mala e Cuia – A Divorciada”, uma a festa para cerca de 200 pessoas, entre familiares e amigos.

O evento aconteceu em Formosa, cidade localizada no Distrito Federal e terra natal de Cleusa. “Vim comemorar com os meus conterrâneos. Afinal, foram 25 anos de espera. Minha festa está bombando. Estou reencontrando amigo e até encontrei um irmão que não via há seis anos”, disse Cleusa.

Durante a celebração, a cabeleireira ainda exibiu o documento de identidade, portando o sobrenome de solteira: Cleusa Ferreira da Cruz.

Leia mais: Ele não quer assinar o divórcio, e agora?