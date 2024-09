CLAUDIA vence Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor

CLAUDIA recebeu o troféu da 17ª edição do Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor na categoria Revista. Foi agraciada pela matéria “Poder e controle sobre elas: violência patrimonial priva as mulheres de sua autonomia e recursos para sobreviver”, escrita pela jornalista Paola Carvalho.

A solenidade aconteceu nesta segunda-feira, na sede da B3, em São Paulo, com a presença de autoridades da B3, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e Associação Nacional das Corretoras de Valores (Ancord).

“É a primeira vez que uma revista feminina ganha o Prêmio Imprensa CVM. Acredito que esse é um reconhecimento não só à matéria publicada em CLAUDIA, mas a todo o trabalho realizado pela revista nos últimos anos, o de incluir, em todas as edições, reportagens sobre um tema ainda considerado tabu: o dinheiro. É um orgulho fazer parte desse time, dessa história”, disse a jornalista e colunista de CLAUDIA, Paola Carvalho.

João Pedro Nascimento, presidente da CVM, ressaltou a importância da imprensa para a multiplicação da educação financeira no país. A mesma opinião de Gilson Finkelsztain, da B3, afirmando que os jornalistas “são os pilares que precisamos para o mercado financeiro avançar”.

Continua após a publicidade

“Valorizamos muito ter a imprensa do nosso lado nesse desafio, levando as pautas sobre economia e finanças para além da Faria Lima. Sabemos que é o conhecimento que incentiva e empodera investidores e investidoras, as figuras centrais do mercado de capitais”, disse o presidente da Anbima, Carlos André.

Leia a reportagem: “Poder e controle sobre elas: violência patrimonial priva as mulheres de sua autonomia e também de recursos para sobreviver”

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.