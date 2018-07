CLAUDIA ganha prêmio de Melhor Revista Feminina

CLAUDIA ganhou o Prêmio Veículos de Comunicação, na categoria Revista Feminina. A cerimônia de premiação aconteceu na noite desta terça-feira (24), no auditório da ESPM, em São Paulo. “É uma honra e ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade CLAUDIA ser eleita pelo segundo ano consecutivo a Melhor Revista Feminina do país”, disse Guta Nascimento, diretora adjunta de CLAUDIA.

O Prêmio Veículos de Comunicação é uma iniciativa da Editora Referência e da revista Propaganda e é um reconhecimento aos veículos que mais se destacaram no decorrer do ano, onde são avaliadas as ações comerciais, de marketing e de audiência que geram resultados e contribuem para o desenvolvimento da mídia no Brasil.

Para eleger os finalistas, são consultados os mais importantes profissionais de mídia das principais agências de publicidade brasileiras. Nesse processo de consulta, os profissionais recebem uma lista com as categorias e indicam espontaneamente os veículos que mais se destacaram. Os três mais indicados em cada uma das categorias concorrem ao prêmio. Os vencedores são avaliados e escolhidos por um júri.

Outras duas revistas da Editora Abril também venceram em suas categorias. VEJA ganhou como melhor Revista de Assuntos Gerais, e Quatro Rodas, como Revista Masculina.

+ VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram