Chuva de meteoros Líridas embeleza céu brasileiro nesta quinzena

Originada de detritos do cometa Tatcher, a chuva de meteoros Líridas acontece toda segunda quinzena de abril. De acordo com o Instituto Exoss Citizen Science, o pico acontece no próximo domingo (22), mas fenômeno pode ser observado no céu brasileiro até o dia 30.

As regiões Norte e Nordeste do país são as que tem a melhor visão do fenômeno. Segundo o Exoss, no período mais intenso, entre 10 e 20 meteoros surgirão no nosso céu a cada hora. No entanto, os melhores horários para apreciar acontecimento são após a meia-noite e um pouco antes do amanhecer.

O vídeo abaixo mostra registro do fenômeno feito em 2016 aqui no Brasil: