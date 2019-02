Celulares indianos terão botão de pânico para mulheres em emergência

Seja dentro ou fora de casa, as indianas estão entre as mulheres que mais sofrem com a violência. Com o intuito de dar assistência a elas a qualquer hora, o governo da Índia anunciou uma nova regra: todos os celulares vendidos no país terão que portar um botão de pânico para que as usuárias possam fazer ligações de emergência. “A tecnologia é feita unicamente para melhorar a vida humana e o que seria melhor do que usá-la para a segurança das mulheres”, disse o ministro das telecomunicações Ravi Shankar Prasad.

A ideia é que as portadoras de smartphones façam a ligação de emergência apenas pressionando o botão de pânico por um certo tempo ou, ainda, apertando o botão de ligar/desligar três vezes seguidas. Celulares funcionais – que não são “smartphones” – deverão fazer a ligação quando os números 5 e 9 forem acionados. Ainda não se sabe qual qual órgão receberá a chamada.

Todos os fabricantes terão que fazer as adaptações até 1º de janeiro de 2017, quando a lei entra em vigor. Ainda, a partir de 2018, os dispositivos móveis também terão que embutir um GPS para que a polícia local possa mapear a localização da vítima.