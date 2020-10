Caso Marcius Melhem: Dani Calabresa posta mensagem no Twitter

Atualizado em 26 out 2020, 10h18 - Publicado em 26 out 2020, 10h06

Por Da Redação - Atualizado em 26 out 2020, 10h18 - Publicado em 26 out 2020, 10h06

“Fazer o certo requer coragem”. A atriz e humorista Dani Calabresa postou essa mensagem no sábado em seu perfil no Twitter, após a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicar mais detalhes das acusações de assédio sexual e moral contra o humorista Marcius Melhem.

Primeira a denunciar o comportamento abusivo de Marcius, que era seu chefe, Dani também divulgou uma mensagem estimulando as pessoas a não se deixarem paralisar pelo medo. “Os indícios só acontecem quando você arrisca. Vai sem medo e se o medo bater, vai mesmo assim”.

Fazer o certo exige coragem ✨🌻☺️🙏 pic.twitter.com/mQszpjfmdq — Dani Calabresa (@calabresadani) October 24, 2020

O post no mesmo dia em que a advogada criminalista Mayra Cotta, que representa seis supostas vítimas de assédio moral e sexual, afirmou que Marcius atuou de forma violenta contra várias atrizes do núcleo de humor da Rede Globo. “Houve um comportamento recorrente, de trancar mulheres e as tentar agarrar, contra a vontade delas”, afirmou a advogada sobre as acusações de assédio.

Demitido em agosto deste ano, após ficar cinco meses afastado da emissora, Marcius trabalhou por 17 anos, como ator e roteirista da Rede Globo. Como coordenador de projetos, ajudou a implantar, a partir de 2018, programas como Tá no Ar: A TV na TV” e “Fora de Hora”.

Ele nega as acusações. Pelo Twitter escreveu que “qualquer pessoa que me conheça, que tenha convivido minimamente comigo sabe que é impossível eu praticar alguma violência, especialmente contra as mulheres. Jamais seria capaz de emparedar alguém à força.”

Ex-marido de Dani Calabresa, o também humorista Marcelo Adnet também se manifestou nas redes sociais, sobre o caso. Todo meu apoio e solidariedade às vítimas!”, declarou o humorista em sua conta no Twitter na noite do sábado (24).