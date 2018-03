Casal se conhece no tribunal e após três anos se casa no mesmo local

Convocados para compor o júri no julgamento de um caso de roubo em agosto de 2015, Kris e Sarah Gerig nunca esperariam encontrar o amor no tribunal dos Estados Unidos.

Kris Gerig acredita que o seu encontro com Sarah foi obra do destino. “Primeiramente, havia 200 potenciais jurados. Esse número caiu para 30 e, finalmente, só restaram seis e uma alternativa -Sarah era essa alternativa”, revela o rapaz para ao Good Morning America.

Os dois não tiveram muitas oportunidades para conversar no mesmo dia que se conheceram, mas Kris causou uma ótima impressão em Sarah. Ela afirmou que achou ele “bem-vestido, fofo e engraçado”.

Uma semana depois, os dois tiveram a oportunidade de se reencontrar quando o tribunal pediu que os dois voltassem ao fórum para saber se seriam chamados para um novo julgamento. Foi neste momento que Kris chamou Sarah para almoçar.

Depois disso, Kris e Sarah começaram um relacionamento e, em apenas um ano, o casal ficou noivo.

No dia 14 de março, os dois resolveram oficializar a sua união no mesmo tribunal onde se conheceram, com a juíza Robin Pittman legitimando a união. Ela foi a responsável por julgar o mesmo caso que o casal foi convocado três anos atrás.

Confira os registro da cerimônia do casal:

