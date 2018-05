Casal morre junto na véspera do casamento

Um casal que se casaria na sexta (11) pela manhã morreu junto na véspera, em um acidente de carro entre as cidades mineiras Areado e Alterosa. O motorista do outro veículo envolvido no acidente, o lavrador Jorge Rocha, 50 anos, também morreu após a colisão de frente.

A advogada Luana Regina Alves, de 36 anos, e o empresário Rodrigo Nogueira, de 31, estavam juntos há cerca de cinco anos e se casariam em Passos (MG).