Casal ‘adota’ idosa de 92 anos que vivia em casarão abandonado

Dona Alice é uma senhora de origem libanesa que viveu boa parte da vida em uma mansão no bairro do Brooklin, Zona Sul de São Paulo. Apesar da casa ser de alto padrão, com o tempo o imóvel foi se deteriorando e a senhora não conseguia mais cuidar da casa. Ela tinha poucos familiares vivos, que queriam tirá-la da casa à força, mas Dona Alice se recusava a deixar o imóvel e passou a viver sozinha com seu cachorro Miminho.

A casa estava cheia de rachaduras, paredes com mofo e goteiras. A idosa, por muitos anos, dormiu em uma cama de solteiro em um canto da sala.

Beth e Patrícia, um casal que se mudou para uma casa vizinha à de Alice, percebeu a situação em que se encontrava Miminho. Quando viram o cachorro todo sujo e com o pelo embaraçado, resolveram levá-lo em um petshop. Quando foram falar com a senhora e perceberam a insalubridade do casarão, resolveram ajudar e ligaram para o Ministério Público do Idoso para tentar arrumar uma solução.

O Ministério decidiu que o ideal seria retirar Dona Alice da casa e levá-la para um abrigo público para idosos. Quando Beth e Patrícia ficaram sabendo da decisão, elas resolveram cuidar da senhora sozinhas e reformar a parte de casa que estava menos deteriorada, além de alugar a garagem do casarão e, com o dinheiro, contratar uma diarista para ajudar na limpeza da casa e das roupas de Dona Alice.

O casal conta que não quis levar Dona Alice para morar com elas porque tirá-la do local onde viver por tantos anos não a deixaria feliz. Hoje, as três até viajam juntas e se consideram uma família de verdade.

Com informações do site Razões Para Acreditar

Leia mais: Mãe encontra filha de três anos dentro da lavadora e faz alerta

+ Professora neozelandesa ensina crianças a lidar com as emoções em 16 passos

Siga CLAUDIA no Youtube