“A casa viva” é o tema da CASACOR SP 2018

De 22 de maio a 29 de julho, o Jockey Clube de São Paulo recebe mais uma edição da CASACOR. Com o tema “A casa viva”, os profissionais que participam da mostra foram convidados a pensar espaços que enfatizam o contato com a natureza, o pertencimento a um grupo e o desejo de construir, mesmo dentro dos limites de nossas casas. A proposta é mostrar um estilo de vida afetuoso rodeado de verde, animais e memórias.

Além das tradicionais decorações de ambientes domésticos, a CASACOR SP 2018 terá um espaço todo destinado ao conceito de co-living: estúdios, espaços de compartilhamento e co-working. Além disso, uma casa de chá será montada dentro da mostra.Temos ainda a volta do Arthur Casas, Débora Aguiar, Fernando Brandão e Tenório.

Projeto vencedor do Desafio Casa Sustentável CASACOR 2018 Projeto vencedor do Desafio Casa Sustentável CASACOR 2018

Um dos destaques da programação é a Casa Sustentável, projeto das arquitetas Gabriela Lotufo e Larissa Oliveira, de São Paulo, vencedor do desafio que leva o mesmo nome, promovido pela mostra pela primeira vez este ano. Entre as soluções planejadas pelas profissionais a uma das edificações tombadas do Jockey estão o uso de tecnologias sem excessos, mobiliário de fácil montagem, materiais com possibilidade de reaproveitamento e/ou reciclagem e adequação do sistema de iluminação artificial com LED.

Serviço:

De 22 de maio a 29 de julho

Terça a sábado, das 12h às 21h

Domingo, das 12h às 20h

O evento abrirá em 2 segundas feiras esse ano 9/07 e 23/07 – 12h às 21h. Em dias de jogos, o horário de funcionamento pode ser afetado.

Local: Jockey Club de São Paulo – Avenida Lineu de Paula Machado, nº 875 – Cidade Jardim

Ingressos: De terça a quinta-feira: ingresso inteiro: R$ 60 | meia entrada: R$ 30

Sexta, sábado, domingo e feriados: ingresso inteiro: R$ 76 | meia entrada: R$ 38

Passaporte único: R$ 180

As vendas dos ingressos para São Paulo estão disponíveis via site do Ingresso Rápido.

Para mais informações, acesse o site oficial do evento.