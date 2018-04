Casa de Cultura recebe o nome de Marielle Franco na Grande SP

O município de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, irá inaugurar neste sábado (7) a nova Casa de Cultura. O espaço levará o nome de Marielle Franco (PSOL), em homenagem à vereadora assassinada em 14 de março no Rio de Janeiro.

A inauguração contará com um dia inteiro de atividades culturais, como aulas de street dance, espetáculo de circo e shows. A prefeitura municipal, em nota, afirmou que a escolha do nome se dava pelo exemplo que Marielle foi. “Símbolo feminista e uma das representantes da luta pelos direitos humanos.”

Além da Casa de Cultura, será inaugurada também a Praça das Artes “Kléia Alves”, que fica na parte de trás do espaço cultural. A praça leva o nome da jovem servidora pública moradora da cidade, residente do bairro Parque Vitória e que, no início do mês de março, foi vítima de feminicídio pelo próprio companheiro.

