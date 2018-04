Cartilha de escola chama criança gorda de ‘botijão’

Uma cartilha sobre hábitos alimentares entregue para alunos de uma escola da rede municipal de São José dos Campos (SP) gerou polêmica entre os pais, que consideram a abordagem preconceituosa ao tratar a questão da obesidade infantil como um pesadelo.

O material traz uma história em quadrinhos com personagens acima do peso que se comparam a um botijão e com medo de olhar no espelho, de acordo com o G1. Após ser acionada pela reportagem, a prefeitura disse que vai recolher o material.