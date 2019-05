Câmera de UTI filma paciente sendo estuprada por técnico de enfermagem

O circuito de câmeras de um hospital em Goiânia registrou o momento em que, no último dia 17, um técnico de enfermagem estupra uma paciente internada na Unidade de Tratamento Intensivo. Parado ao lado do leito, Ildson Custódio Bastos, de 41 anos, é filmado com uma das mãos por baixo do lençol, tocando as partes íntimas de Susy Nogueira, que havia sido internada após sofrer uma crise convulsiva durante a aula.

Segundo Paula Moetti, delegada responsável pelo caso, o abuso durou cerca de uma hora. No período, a vítima chegou a se debater. A jovem de apenas 21 anos estava entubada e com as mãos amarradas devido a seu quadro de saúde quando tudo ocorreu. Ela faleceu no último dia 26, mas não há confirmação de que a morte esteja relacionada ao abuso.

O estupro foi descoberto quando a própria Suzy contou para uma enfermeira que Ildson havia tocado em seus seios e genitália. Apesar de achar que o relato pudesse ser parte de um delírio, a funcionária levou a denúncia à direção, que solicitou as imagens da câmera de segurança. Ao ser questionado, o técnico não se opôs a verificação das imagens.

“Ele falou com tanta certeza que podia olhar, que levantou a suspeita que talvez possam ter ocorrido outros abusos que não foram registrados”, aponta a delegada.

Ildson foi preso nesta quarta-feira (29) após se apresentar a polícia. Segundo seu advogado, Leonardo Silva Araújo, ele é inocente e só não havia ido à polícia antes por temer pela vida. “Começaram a divulgar a foto dele e tinha um áudio em grupos de mensagem pedindo ajuda para achá-lo. Ele, então, se escondeu e decidiu se apresentar hoje até por questão de segurança”, disse. O técnico responderá por estupro de vulnerável.

Para concluir o inquérito, a delegada Moetti ainda ouvirá mais testemunhas. “A causa da morte ainda não está totalmente esclarecida, mas a gente acredita que o abuso não tenha causa direta com a morte. Mas não sabemos até que ponto, esse abalo emocional pode ter influenciado ou piorado o estado de saúde dela”, explica.

Por sua vez, o Hospital Goiânia Leste divulgou uma nota em que explica os procedimentos tomados para lidar com o caso. Leia a seguir: