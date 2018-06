Brasileiros em vídeo machista podem responder por crime após petição

A ativista russa Alena Popova criou um abaixo-assinado para que os brasileiros que assediaram uma mulher em vídeo sejam responsabilizados. Imagens dos torcedores cantando músicas de cunho sexual e pedindo que a jovem, que não tem conhecimento do idioma, repetisse rodaram o mundo e geraram revolta.

A petição foi endereçada ao Ministério Interior e à Embaixada do Brasil na Rússia. “Acreditamos que os cidadãos estrangeiros presentes no vídeo devem se desculpar publicamente por machismo, desrespeito às leis da Federação Russa, desrespeito aos cidadãos russos e humilhação da honra e dignidade de um grupo”, escreveu no site Change.org.

De acordo com ela, a legislação local conta com critérios que penalizam aqueles agridem publicamente a honra e a dignidade de outra pessoa. No caso dos brasileiros, Popova frisou que eles não humilharam apenas a mulher que aparece no vídeo, como também “todas as mulheres da Rússia (já que no começo do vídeo um dos homens se refere à nacionalidade no plural)”.

“Os cidadãos estrangeiros em vídeo podem ser responsabilizados por cometer um delito nos termos da Parte 1 do art. 5.61 do Código da Federação Russa sobre Infracções Administrativas”, explicou.

Alena é ativista feminista e umas das maiores referências em defesa dos direitos da mulher na Rússia. Em sua conta no Instagram, ela também afirmou que encaminhará um pedido formal à embaixada brasileira no país.