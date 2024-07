Brasil vence o bronze na ginástica artística por equipes feminina

Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira garantiram o bronze para o Brasil na ginástica artística feminina. Com isso, o Brasil chega ao total de quatro medalhas conquistadas durante os jogos olímpicos (com Willian Lima, no judô) e dois bronzes (de Rayssa Leal, no skate; e de Larissa Pimenta, também no judô).

Esta, inclusive, é uma medalha olímpica inédita e aguardada há muito tempo, visto que o Brasil ainda não havia conquistado a honraria em conjunto, e sim, apenas de forma individual.

O ouro ficou para a equipe dos Estados Unidos, capitaneada por Simone Biles. A Itália abocanhou a medalha de prata.

Disputa começou tensa

Antes mesmo das apresentações se iniciaram, Flávia Saraiva caiu das barras durante o aquecimento, bateu com o rosto no chão e abriu o supercílio, sangrando bastante. Contudo, isso não a impediu de entregar algumas das melhores notas durante a competição desta terça-feira (30).

Rebeca Andrade, melhor ginasta do Brasil e uma das maiores referências do mundo, se apresentou nos quatro aparelhos, assim como Flávia Saraiva, de 24, que foi para a luta com curativo no supercílio e tudo.

Rebeca Andrade e Flávia Saraiva disputarão final individual

Agora, as duas estão classificadas para a final do individual geral, que acontece nesta quinta-feira (01/08).

Julia Soares, a caçula da equipe, de 18 anos, completou o time no solo e na trave. Jade Barbosa, veterana de 32 anos, foi a terceira competidora do Brasil no salto. Lorraine, de 26 anos, apostou nas barras assimétricas.

