Bebê surpreende com primeira palavra inusitada

Quando se tem um bebê, um dos momentos mais aguardados pelos pais é ouvir a primeira palavra do filho. A expectativa é para que “mamãe” e “papai” sejam as primeiras expressões proliferadas pela criança. Porém, o que aconteceu com a artista canadense Clio Chang foi totalmente inesperado. A primeira palavra de seu bebê foi nada mais e nada menos do que: Google!

O momento foi registrado e, no clipe, o companheiro de Clio, Joe, está no quarto da filha, cantando e dançando. O pai acionou a assistente digital Google Home com a expressão padrão “Hey, Google”, pois queria colocar uma música para tocar. O pedido, porém, foi interrompido pela bebê, que repetiu o “Hey, Google” de Joe. Ele, então, fica surpreso e sai correndo do quarto com a criança no colo e declarando “Clio, ela acabou de dizer Google!”

O clipe foi compartilhado pela artista em sua conta no Twitter. “Pois é, a primeira palavra da minha bebê foi Google!”, escreveu. O vídeo já recebeu mais de 186 mil visualizações e obteve cerca de 13 mil curtidas.

O vídeo rendeu diversos comentários sobre a expertise da criança e alguns usuários fizeram até brincadeiras, como “O Google te deve um Google Home para todos os cômodos da sua casa agora!” e “Esse vídeo vai parar num comercial, com certeza!”. Incrível, não é mesmo?

Leia mais: Twitter ajuda jovens a aprender inglês com frases de séries e filmes

+ Casal morre de mãos dadas após 56 anos casados

Siga CLAUDIA no Youtube