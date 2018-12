Bebê que sensibilizou as redes sociais morre no aniversário da mãe

A história de Kalani Anne, de apenas 2 anos, sensibilizou muitas pessoas nas redes sociais. A bebê sofria de um raro tumor cerebral e ganhou a oportunidade de realizar seus últimos desejos, mas a menina morreu na última quarta-feira (12), dia do aniversário de sua mãe.

No Facebook, a mãe, Charlene, fez um texto em homenagem a menina. “Precioso anjinho ganhou as suas asas e deu seu último suspiro esta manhã às 6h50”. “Kalani lutou para estar ao nosso lado por quase dois anos e nesse curto tempo ela deu a nossa família tanto amor, força e inspirou tanta gente a continuar lutando levantando a consciência do câncer cerebral. Implorei que ela não morresse no meu aniversário. (…) Talvez seu presente foi que eu finalmente saber que ela estava feliz e não estava sofrendo mais”, escreveu.

Os pais de Kalani fizeram uma lista de últimos desejos com atividades em família, viagens, visitas ao zoológico, parques e ensaios fotográficos para aproveitar os dias de vida da bebê.

