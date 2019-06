Bebê faz gesto com as mãos que parece coração durante ultrassom

Os futuro papais Ludimila Pereira, 24 anos, e Francisco Manuares, 30 anos, foram surpreendidos por uma ultrassonografia de Maria Valentina, filha do casal que deve chegar ao mundo daqui menos de três meses.

Durante o exame feito nesta quinta-feira (13) na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco (Acre), a bebê fez um gesto que pareceu um coração com as mãos para a mãe.

Ludimila, que é fisioterapeuta, está no sétimo mês de gravidez e foi para o pré-natal de rotina. Na unidade, ela foi escolhida para fazer uma ultrassonografia em 3D pelo médico Weliton Ferreira, que estava no local com o aparelho e uma estudante de medicina.

“Essa é uma ultrassom em 3D, que um médico me presenteou. Ele que tirou a foto pelo celular, percebeu e tirou. Como tinha ganhado, ele não imprimiu, ficou só laudo. Foi muito rápido porque ela estava se mexendo muito”, contou a futura mamãe ao G1.

Apesar de o gesto emocionar todo mundo, o médico relatou que existe uma explicação lógica para Maria Valentina tê-lo feito. Segundo ele, o gesto foi um reflexo da filha devido à forte luz do aparelho. A luz causou sensibilidade na bebê, que levou as mãos no rosto e durante o encontro das mãos acabou fazendo gesto que parece um coração.