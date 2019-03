Bebê de 11 meses morre após cair em balde de água fervente

Daniil Chernenko, um bebê de apenas 11 meses, morreu após cair em um balde de água fervente onde iria tomar banho. Ele sofreu queimaduras em 80% do corpo e os médicos tentaram salvar sua vida por 11 dias. O caso aconteceu na Ucrânia.

Tetyana Chernenko, mãe de Daniil, iria dar banho na criança e levou um balde com água quente para o quarto e o colocou no chão, próximo a uma mesa. Ela ia misturar a água fervente com fria, mas quando se afastou por alguns segundos, o bebê caiu dentro do recipiente.

“Eu vi como ele caiu na água fervente. Eu corri para o balde e o puxei para fora. Eu o abracei, então envolvi em um pano de algodão. Quando o desembrulhei, vi que sua pele estava descascando”, disse ela à imprensa. Daniil foi levado às pressas para o hospital já em estado crítico.

Os médicos lutaram contra o tempo para tentar salvá-lo. Segundo os jornais, a dor era tanta que o garotinho chegou a ficar rouco de tanto chorar. Após 11 dias, ele não resistiu e acabou morrendo.