A polêmica tomou conta do sofá do programa Saia Justa na noite desta quarta-feira (20). Ao debaterem o tema “cura gay”, que voltou à pauta após uma decisão da justiça do Distrito Federal, a jornalista Barbara Gancia defendeu que o homossexual que deseja ser tratado deve receber o auxílio terapêutico de profissionais da saúde.

“Eu sou homossexual e sei que a Organização Mundial da Saúde diz que não é uma doença. Porém existe gente que não concorda comigo e essas pessoas podem ser homossexuais. E elas devem ter o direito, devem ser protegidas, se quiserem assumir que isso está incomodando: ‘Não quero ser assim’. E consequentemente quero ajuda”, argumentou.

A cantora Pitty, então, rebateu. “Já li muitos estudos sobre uma possível origem genética para a homossexualidade, mas para mim pouco importa. O que me importa é o que a pessoa quer, o desejo que a pessoa tem. Para mim, é mais importante fazer com que essas pessoas se sintam confortáveis na própria pele do que tenham que procurar um tratamento para lidar com um desconforto social causado por nós“, afirmou.

"É mais importante fazer com que se sintam bem na própria pele do que tenham que procurar um tratamento" @Pitty sobre #curagay #SaiaJusta pic.twitter.com/o7c4fa2grN — Canal GNT (@canalgnt) September 21, 2017

Gancia retomou a palavra e disse que, após ponderar o que é oportunismo político, o que é charlatanismo e o quanto atende uma minoria dentro de outra minoria, é importante que existe movimento ao lidar com a questão. “Enquanto não estiver estabelecido cientificamente, é saudável que a gente possa ir, vir, contemplar algo novo…”, defendeu ao se referir à decisão judicial.

"A gente tem que saber o quanto disso é oportunismo político (..) o quanto realmente atende a uma minoria" @barbaragancia #SaiaJusta pic.twitter.com/uy5R3zXJ53 — Canal GNT (@canalgnt) September 21, 2017

A apresentadora e mediadora das discussão, Astrid Fontenelle, puxou o questionamento para si. “O que você está tentando me dizer é que você concorda que não há cura gay, mas quer que a gente converse de outra forma com as pessoas que a gente pensa que são parte da minoria?”, perguntou.

Após Barbara comentar a ausência de assistência do Estado e as diferenças sociais e culturais do Brasil, Pitty diz que entende a aflição de uma mãe que não sabe como lidar com a descoberta da homossexualidade de um filho. Então, Gancia, concorda afirmando que, a partir disso, essa mãe não poderia ir para a ilegalidade caso buscasse ajuda. Mas a cantora retomou o fio da meada e lembrou que, enquanto sociedade, o mais saudável seria trabalhar a longo prazo para que a mentalidade preconceituosa seja modificada através da educação.

Ao chamar o bloco seguinte, Astrid finalizou o papo dizendo que ser gay não é doença.

Os internautas, é claro, participaram ativamente da discussão. Se, por um lado, muitos deles concordaram com o direito de procurar ajuda, outros lembraram que é negativamente simbólico existir um tratamento para algo que não é doença e que isso coloca em risco pessoas que não querem ser tratadas — mas serão submetidas a tratamentos compulsórios pela família intolerante, por exemplo.

Desculpa mas a Bárbara falou uma grande besteira. Confundiu tudo. — Fernanda Freire (@F_Freire) September 21, 2017

O psicologo pode apoiar qq um em conflito, mas nunca pode chancelar a homossexualidade como doença — Mônica Santos (@Pokezita) September 21, 2017

Achei muito coerente a fala da @barbaragancia independente de concordar ou não! Ótima visão e ainda por cima vinda dela! — Gabrielle Garcia (@gabriellenews) September 21, 2017

Como será a vida de um adolescente que foi levado pela família de religiosos para ser supostamente "curado". Cala a boca Bárbara! — Rafael Sacardo (@Rafa_Zaccar) September 21, 2017

Concordo com @barbaragancia, só cuidado com as brechas que dão força a ideia da cura gay — Joana Moraes (@joanamoraes163) September 21, 2017

O terapeuta deve ajudar a pessoa a se conhecer. Entender sua sexualidade e aceitar-se. Qualquer coisa diferente disso é "cura gay" — regina chiesa (@reginagipfel) September 21, 2017

eu to tao descaralhada que eu não consegui nem entender o q a Bárbara quer dizer com isso de a mãe poder querer CURAR o filho gay — Laura (@laurafrnndz) September 21, 2017

Te adoro Bárbara, mas a sua colocação tbm incentiva a mãe c/ vergonha do filho gay e vai piorar a situação! O bom senso é de poucos — Karina C Izzo (@kaizzo) September 21, 2017

Entendo a Bárbara qdo ela diz q quem não se sente bem em sua própria pele, pode buscar outras saídas. Isso não significa concordar com isso! — 💕 Alba Panayiotou (@AlbaPanayiotou) September 21, 2017

