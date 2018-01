A atriz francesa e ativista pelo direito dos animais Brigitte Bardot disse que muitas atrizes seduzem produtores para conseguir papéis em filmes e depois os acusam de assédio para chamar a atenção, segundo a revista “Paris Match“.

Brigitte Bardot afirmou, de acordo com a publicação, que a maior parte das denúncias de assédio sexual por parte de atrizes eram “hipócritas, ridículas e sem sentido”.

“Há muitas atrizes dando em cima de produtores apenas para conseguir um papel”, disse a ex-modelo, segundo a revista. “Então, só para que as pessoas falem sobre elas, elas dizem que foram assediadas.”

Na semana passada, a também atriz francesa Catherine Deneuve causou polêmica ao assinar, com outras 99 mulheres, manifesto contra o que chamaram de “denuncismo”, numa referência à campanha #MeToo, contra assédio sexual, que surgiu com o escândalo envolvendo o produtor Harvey Weinstein, acusado de abuso.

Feministas francesas publicaram carta no Le Monde acusando o grupo de “banalizar a violência sexual”.

