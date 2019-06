Definida atriz que irá interpretar Suzane von Richtofen no cinema

A história de Suzane von Richtofen já tem data de estreia nos cinemas. O filme de Maurício Eça está previsto para 2020 e se chamará “A História da Menina que Matou Os Pais”.

A atriz escolhida para interpretar a protagonista é Carla Diaz, 28 anos. Ela ficou conhecida pelo seu papel na novela ‘A Força do Querer’, de 2017, e também participou da primeira versão brasileira de Chiquititas, no SBT.

Em uma entrevista para o site de Hugo Gloss, Carla foi questionada se haveria um encontro entre ela e a personagem da vida real, que assassinou os próprios pais com a ajuda do namorado, em 2002. Em resposta, a atriz disse que ainda não sabe quais detalhes pode revelar do filme.

O roteiro do longa será escrito pela criminóloga e escritora Ilana Casoy, em parceria com o escritor Raphael Montes. A trama irá abordar os bastidores que levaram ao crime e suas consequências, além do que os noticiários da época puderam informar.

