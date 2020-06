Ativista negra é encontrada morta após 9 dias desaparecida

Após nove dias desaparecida, a ativista Oluwatoyin Salau, que atuava no movimento Black Lives Matter (em português, Vidas Negra Importam) teve seu corpo localizado pelo Departamento de Polícia da cidade de Tallahassee, cidade da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo um comunicado da instituição, Salu foi encontrada morta junto com uma senhora de 75 anos.

Durante as manifestações no país motivadas pela violência policial contra afrodescentes e o racismo estrutural como um todo, Oluwatoyin se uniu aos companheiro de lutas ocupando as ruas dos EUA e pedindo justiça para casos como os de George Floyd e Tony McDade, um homem trans em Tallahassee.

O suspeito pelo crime, Aaron Glee Jr, que vive em uma estrada perto do local em que os corpos foram encontrados, foi preso no dia 9 de junho. Mas essa não foi a primeira vez que Glee foi detido, em 30 de maio, o suspeito também foi parar na delegacia ao participar de um outro crime. De acordo com registro da prisão, uma vítima teria oferecido favores sexuais para receber como recompensa duas garrafas de licor. Porém, quando decidiu cancelar o acordo, Aaron teria agredido ela e sido solto no dia 1º de junho após pagar fiança.

Anyways I was molested in Tallahassee, Florida by a black man this morning at 5:30 on Richview and Park Ave. The man offered to give me a ride to find someplace to sleep and recollect my belongings from a church I refuged to a couple days back to escape unjust living conditions.

Três dias antes de Glee ser preso, Salau usou o seu perfil no Twitter para contar que um homem negro havia lhe oferecido carona em uma caminhonete branca até a igreja onde se abrigava. Nas publicações, a ativista também revelou que o local dava mais segurança, já que tinha um histórico de assédio sexual, gerando reações de estresse pós-traumático.

Rest In Peace, Oluwatoyin Salau.

I’m sorry that your life was so painful in your last days on earth.

You were trying to change America for Black lives. Thank you.

We need #JusticeForToyin, @TallyPD. pic.twitter.com/ARETUys6rb

— Be A King (@BerniceKing) June 15, 2020