Ataques a parlamentares: PSOL pede a Câmara que acompanhe investigações

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) solicitou a criação de uma comissão externa para acompanhar as investigações contra os casos de ataques a parlamentares do partido. O requerimento, que foi protocolado na Câmara, também pede assistência aos episódios que envolvem parlamentares do PDT, PT e da prefeita de Bauru (SP), do Patriota.

Somente no mês de janeiro, três congressistas do PSOL registraram episódios de ataques. A vereadora Erika Hilton, mais votada da cidade de São Paulo, registrou boletim de ocorrência por ameaça após um homem que se intitulava como “garçom reaça” visitar seu gabinete, e as covereadoras Samara Sosthenes e Carolina Iara tiveram suas casas alvejadas. Além desses casos que ganharam conhecimento, o pedido cita casos de agressões e ameaças ocorridas em outros estados.