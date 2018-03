Apple propõe criação de emojis de acessibilidade

Impulsionada por um movimento de inclusão cada vez mais forte, a Apple propôs diversos emojis ligados à acessibilidade ao Unicode Consortium – corporação sem fins lucrativos responsável por padronizar os emojis em todos os dispositivos.

Treze novos emojis foram criados em colaboração com o Conselho Americano dos Cegos, a Fundação de Paralisia Cerebral e a Associação Nacional dos Surdos com o intuito de melhor representar os indivíduos com deficiências. Apesar de ter consciência de que os emojis elaborados não representam todos, a Apple vê essa ação como um avanço positivo, informa a Hypebeast.

Caso o conjunto de emojis seja aprovado pelo Unicode Consortium, a previsão é de que ele esteja disponível em iPhones, Android e computadores na segunda metade de 2019.