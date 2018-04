App cataloga dados de filmes dirigidos por mulheres

O aplicativo “a cineastA” é um projeto sem fins lucrativos desenvolvido por Ana Heloiza Possotto, doutoranda da Unesp, com objetivo de facilitar o acesso às produções dirigidas por mulheres brasileiras e catalogar informações como nome, ano de produção, sinopse, prêmios e fomentos recebidos.

A base de dados do app está sendo desenvolvida de duas formas. A primeira é por meio de um cadastramento colaborativo, que vai até o dia 30 detse mês, onde as usuárias podem contribuir incluindo suas obras ou de outras mulheres. Como complemento, a equipe que coordena o projeto está catalogando clássicos que se enquadram nas características do projeto.

O catálogo inclui indicadores de região, cor da pele e quantas mulheres participaram do projeto. Vale ressaltar que não é um streaming de filmes, a intenção do software está apenas em divulgar os dados das obras. O app poderá ser usado como ferramenta de pesquisa para especialistas na área e será disponibilizado de forma gratuita a partir de junho para tablets e smartphones.

