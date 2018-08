Após sofrer sequestro e estupro, mulher pula do carro para se salvar

Após ter sido feita de refém em um sequestro-relâmpago e depois estuprada pelo bandido, mulher saltou do próprio carro roubado em movimento para se salvar.

Em vídeo, a câmera de vigilância da rua localizada no bairro da Vila Esperança, na região da Penha, em São Paulo, gravou o momento em que o ocorrido aconteceu na manhã desta quinta-feira (9).

Depois de ter pulado fora do veículo, um motorista de outro carro que vinha no sentido contrário da via parou para socorrer a mulher.

Segundo depoimento feito pela moça a polícia e divulgado pelo G1, ela estava chegando do trabalho quando foi abordada pelo assaltante.

Ele assumiu o volante e, em seguida, encostou o carro em um lugar vazio para obrigar a mulher a tirar a roupa e violentá-la sexualmente.

Depois do abuso, o homem avançou com o veículo e pediu que a moça fosse retirar uma quantia de dinheiro no caixa eletrônico. Porém foi neste momento que a vítima saltou do carro.

Testemunhas afirmam que a moça gritava por socorro e apresentava ferimentos pelas mãos e pernas.

Ela foi encaminhada para o Hospital Ermelino Matarazzo, onde foi descoberto escoriações também no quadril por conta da queda do carro.

Caso foi registrado no 24º DP (Ponte Rasa).

Leia também: Importunação sexual e divulgação de cena de estupro podem se tornar crimes

+ Polícia investiga deputados do MDB por morte de Marielle

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram