Após ser rejeitado duas vezes, menino é adotado: ‘Agora tenho dois pais’

Após ser rejeitado por sua família biológica e duas que pretendiam fazer sua adoção, Enzo finalmente ganhou um lar. O menino de 8 anos foi adotado pelo casal Kairon Patrick Oliveira da Silva, de 29 anos, e Sílvio Romero Bernardes Fagundes, de 40 anos.

Desde os 3 anos, Enzo vive em um abrigo e viu seus irmãos serem adotados. Nesse tempo, o garoto chegou a ser quase adotado por duas famílias, que o rejeitaram porque o menino tinha sido diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, caracterizado pelo comportamento hiperativo.

Segundo Kairon, um dos pais adotivos do menino, o diagnóstico foi equivocado. Após a adoção, o menino foi levado a outro especialista onde vive a família, em Brasília. Kairon afirma que o profissional verificou que Enzo não sofria de qualquer transtorno.

“Eu estou muito feliz. Agora tenho dois pais e eu os amo”, disse o pequeno Enzo para jornal o Extra. “Meus pais são ótimos para mim e eu amo muito eles”.

O pedido de adoção foi julgado procedente pelo juiz Felipe Jales Soares, da 1ª Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude do fórum de Águas Lindas de Goiás (GO) no último dia 12.

