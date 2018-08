Após lambida de cachorro, homem teve que amputar mãos e pernas

Depois de contrair uma rara infecção sanguínea originada por uma bactéria presente na saliva de cães e gatos, a Capnoctytophaga canimorsus, Greg Manteufel, 48 anos, dos Estados Unidos, teve que amputar suas pernas e mãos.

Tudo começou quando Greg se sentiu enjoado e febril. Depois desses primeiros sintomas, o homem notou certas manchas de sangue surgir em partes do seu corpo, como no peito e no rosto.

Após ir ao hospital e realizar inúmeros exames, o resultado saiu: uma infecção rara ocasionada por uma bactéria presente na saliva de um cachorro, conhecida também pelo nome de sepse.

Segundo o “The Washington Post“, Greg teve algumas complicações durante o tratamento no hospital com antibióticos. Eles não estavam surtindo efeito como esperado e a infecção não foi interrompida, fazendo com que houve-se um bloqueio no fluxo de sangue nas extremidades do corpo de Greg, matando seus tecidos e músculos.

Com a piora na evolução do quadro, foi noticiado a sua companheira Dawn Manteufel que para salvar seu marido, teriam que amputar partes do seu corpo.

“Ele disse aos médicos:’Faça o que você tem que fazer para me manter vivo’. Não há negatividade nele até agora. Ele disse: ‘É o que é, então temos que seguir em frente'”. afirmou Dawn.

