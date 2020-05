Após dois meses, Regina Duarte deixa o cargo de Secretária da Cultura

Nesta quarta-feira (20), em vídeo publicado no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou a saída da atriz Regina Duarte do comando da Secretaria Especial de Cultura, ligada ao ministério do Turismo. Agora deve assumir a Cinemateca Brasileira, em São Paulo. “Acabo de ganhar um presente que é um sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de teatro”, continua ela, se referindo ao cargo na instituição, que é responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira que é controlada pelo governo federal.

Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias pic.twitter.com/79CyrQY1uI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2020

A saída de Regina ocorre pouco menos de três meses após assumir o cargo, em 4 de março. Desde então, não foram poucos os momentos polêmicos. Mais recentemente, Regina abandonou uma entrevista no canal CNN Brasil após ser questionada sobre as ações de sua pasta no auxílio a artistas durante a pandemia da Covid-19. Na mesma entrevista, Regina ainda minimiza ações da ditadura e as mortes na pandemia.

Em diversos vídeos postados nas redes sociais, artistas como Maitê Proença e Marcos Caruso cobraram melhor atuação da atriz na defesa da classe. A cantora Zélia Duncan ainda enviou um recado à Regina sobre o compositor Aldir Blanc, uma das vítimas da Covid-19, após o silêncio da Secretaria em uma semana em que vários artistas morreram.

A saída de Regina já vinha sendo aventada nos últimos dias por, na visão de integrantes do governo, ela não ter cumprido o objetivo de retirar nomes do setor cultural considerados de esquerda. Além disso, a pasta já vinha passando por rotatividade e embates. No primeiro dia da atriz no cargo, ela exonerou o maestro Dante Mantovani da presidência da Fundação Nacional de Artes (Funarte); em 5 de maio, ele foi renomeado pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a quem a secretária especial respondia.

“Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias”, afirmou Bolsonaro no vídeo postado no Twitter. A atriz vinha trabalhando em uma série de vídeos para apresentar o resultado do trabalho executado por ela nos dois meses em que esteve no governo.

Ainda não foi anunciado quem deve assumir o cargo, mas, na terça-feira (19), o presidente compartilhou um vídeo nas redes sociais em que o ator Mario Frias diz estar à disposição para substituir a atriz no órgão. “Eu torço demais pra Regina, eu sou fã dela, mas pelo Brasil eu estou aqui, o que for preciso”, afirmou o ator em entrevista à CNN no início do mês. Frias atuou em diversas novelas e programas de TV. Em 2019, esteve à frente de uma game-show na Rede TV! Em seu perfil do Instagram, ele se mostra apoiador do governo e reproduz diversos conteúdos políticos.

– Mário Frias e a Cultura. https://t.co/xfEu0ruMDI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 19, 2020

