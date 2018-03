Após cinco dias desaparecida, turista é encontrada em mata do RS

A turista inglesa Katherine Sarah Brewster, 27 anos, foi encontrada na manhã desta sexta-feira (30) após passar cinco dias desaparecida. A britânica foi localizada por moradores da comunidade sustentável Ecovila Dom José, no município de Alpestre (RS), no meio da mata local.

“Ela está bem. Foi encontrada no meio da mata próxima a comunidade onde residia. Ela fez um abrigo com folhas de bananeiras e se alimentava de frutos, raízes, entre outros alimentos da natureza”, contou o delegado Ercilio Carletti ao UOL

família que a acolheu no Brasil. No boletim de ocorrência, os brasileiros informaram que a inglesa havia saído para caminhar e meditar na mata da cidade no domingo (25) e não tinha retornado para casa.

As autoridades policiais buscavam Katherine desde terça-feira (27), quando foram notificados sobre o sumiço da jovem pela