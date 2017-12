Este aplicativo do Google ajuda a liberar espaço no celular

Só quem já tentou tirar uma foto pelo smartphone e foi impedido pela falta de memória no aparelho sabe a frustração que é. A boa notícia é que o Google lançou, nesta terça-feira (05), um aplicativo que ajuda a liberar espaço no celular, além de facilitar a busca por arquivos específicos: o Files Go.

Ele sugere ao usuário o que excluir, como aplicativos não usados, arquivos grandes ou duplicados e até vídeos em baixa resolução, informa Veja.com. O Files Go também contribui para manter o celular organizado, já que utiliza filtros inteligentes para agrupar imagens, músicas e outros arquivos.

Outro ponto positivo é a transferência de arquivo entre smartphones mesmo sem acesso à internet.

O app funciona em todos os smartphones que executam o Android 5.0 (Lollipop) ou superior e ocupa cerca de 6 MB de espaço.