Aos 93 anos morre James Lipton, entrevistador das estrelas de Hollywood

A fala dele era mansa, ele perguntava as questões incômodas quase em um sussurro. Para os aficcionados do cinema, o programa Inside Actors Studio era – literalmente – uma aula. Clássico na TV americana, no Brasil era exibido pelo canal pago Film&Arts, o programa era apresentado por James Lipton, o jornalista fascinado pelo processo de criação, que não falava de fofocas em suas entrevistas mas que se debruçava nas motivações mais íntimas dos artistas em suas criações.

Seu respeito e preparo ajudava a quebrar qualquer barreira e os artistas gostavam de falar com ele. Ser convidado para o palco do Inside Actors Studio era sinal de muito prestígio. O programa ficou no ar por 23 anos, um marco raro na televisão americana, com mais de 275 entrevistas registradas: de Paul Newman a DeNiro, as principais estrelas de Hollywood e da Broadway abriram o coração para Lipton. Alguns, como Ben Kingsley, chegou a chorar ao falar da morte de sua mãe, Jack Lemmon revelou seu alcoolismo durante o bate-papo e assim em diante.

A origem do programa veio com um convite que o jornalista recebeu para assistir a um workshop feito para atores, autores e diretores, que falavam do processo criativo. O workshop estava com problemas de seguir em frente, por falta de verba, e com a criação do programa ganhou fôlego e fama. De custo barato (poucas câmeras e apenas duas poltronas no palco), o Inside Actors Studio foi indicado ao Emmy 21 vezes, ganhou uma. As entrevistas poderiam durar até 5 horas, mas eram editadas para o formato de 1 hora para caber na grade da TV. Para cada entrevistado, Lipton dedicava pelo menos 2 semanas de imersão para se preparar para a entrevista, revisando cada papel, cada fato marcante na vida do artista.

Lipton faleceu em consequência de um câncer na bexiga. Ele fará muita falta.

