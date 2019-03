Ao menos 11 participaram de estupro coletivo de menina de 12 anos

Jorge Luís da S. Peres, de 18 anos, suspeito de participar de um estupro coletivo de uma menina de 12 anos, foi preso na Zona Oeste do Rio na última terça (26) pela Polícia do Rio.

O crime aconteceu durante o Carnaval deste ano em um baile funk no Morro do Carvão, em Itaguaí, na região metropolitana. As investigações apontam que a vítima foi obrigada a beber por traficantes, que se aproveitaram da vulnerabilidade e a fizeram ficar nua.

Um dos homens teria ainda agarrado o cabelo da garota e a levado até uma casa abandonada. Lá, ao menos 11 a estupraram e a ação foi gravada pelos criminosos.