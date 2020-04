Animadora de ‘A Pequena Sereia’ morre aos 91 anos por coronavírus

Ann Sullivan, antiga animadora da Disney, morreu por coronavírus aos 91 anos. Ela trabalhou em filmes como O Rei Leão, Pocahontas e A Pequena Sereia.

Segundo a revista norte-americana People, Sullivan faleceu na última segunda-feira (13), na enfermaria do Motion Picture and Television Fund, em Woodland Hills, na Califórnia. “Há dias bons e dias ruins. Esse foi um dos dias ruins”, declarou Bob Beitcher, CEO do grupo Disney, ao Deadline.

Ann Sullivan, nascida em Fargo, na Dakota do Norte, trabalhou na Disney a partir de 1950, tendo contribuído em uma grande lista de filmes. Além dos clássicos O Rei Leão, Pocahontas e A Pequena Sereia, a animadora trabalhou em O Príncipe e o Mendigo, Lilo & Stitch, Tarzan e Fantasia 2000. Ela se aposentou em 2000.

