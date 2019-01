Após João de Deus, outro guru religioso é acusado de abuso sexual

Diógenes Mira, mais conhecido como Ananda Joy, é um guru religioso de 39 anos. Ele foi acusado de abuso sexual e estupro d procuraram o guru para superar “bloqueios” e “atrasos espirituais”.

Ao jornal O Globo, quatro mulheres deram depoimentos sobre os abusos. Elas procuraram o guru para superar “bloqueios” e “atrasos espirituais”. Cerca de 10 pessoas moravam com Ananda na casa em Piracicaba, com rotação de integrantes.

Segundo o jornal, durante as sessões de “iniciação tântrica”, Ananda administrava o chá ayahuasca (ou Santo Daime), além de outras drogas alucinógenas, como maconha, ecstasy e MDMA.

Ainda à reportagem, as mulheres alegaram que, por diversas vezes, se sentiram coagidas a ter relações sexuais com Ananda e outras pessoas do grupo religioso. Segundo elas, Diógenes abusava de uma dinâmica hierárquica dentro da comunidade, a qual lhe configurava uma posição superior aos demais integrantes.

Em sessões fechadas (individuais ou com até 10 pessoas), Ananda usava um discurso para “convencer” suas vítimas. O pretexto usado pelo guru era de que tais relações faziam parte de um maior desenvolvimento espiritual para o “rompimento de bloqueios” e de “moralismos”.

Nessas sessões fechadas, diferentes das abertas (que atendiam a cerca de 40 pessoas por vez), as mulheres se sentiam coagidas a participar de práticas sexuais com as quais deixavam claro que não concordavam. Sob efeito de substâncias químicas ou não, todas dizem ter expressado verbalmente que não estavam consentindo com o ato.

Ainda na reportagem, especialistas afirmaram que, com o uso das drogas sintéticas, a capacidade de compreensão e de resistência das vítimas estava comprometida. Nesse caso, as circunstâncias configuram estupro de vulnerável ou estupro mediante fraude.

E não era apenas o discernimento das vítimas que as drogas afetavam. Segundo elas, dependendo da condição de Ananda, ele reagia de duas formas diferentes quando elas negavam as relações sexuais.

Se estivesse sob influência das substâncias, o guru iniciava um discurso espiritual, defendendo que elas apenas estavam se sentindo desconfortáveis por culpa dos “bloqueios”. Agora, se estivesse sóbrio, fora das cerimônias, ele usava a força física, impedindo a reação das vítimas.

Por enquanto, três mulheres já apresentaram denúncias ao Ministério Público de São Paulo. O órgão deve ouvi-las na próxima semana e, em seguida, pedir que Ananda Joy apresente sua defesa. O acusado nega todas as acusações.

