Se você é fã da série de livros Napolitana, escrita pela italiana ferrante/, é melhor preparar seu coração: saíram as primeiras imagens da série de televisão baseada na história de Elena Greco e Lina Cerullo. Parceria da emissora RAI com a HBO, a série A Amiga Genial está sendo gravada na Itália com direção de Saverio Costanzo. A previsão é de que ela estreia ainda este ano.

As imagens divulgadas pela Vulture mostram as protagonistas na infância e na adolescência. Veja se as atrizes escolhidas se parecem com a maneira como você imaginou as personagens:

Quem interpretará Lenu na infância é a atriz Elisa Del Genio. Já Ludovica Nasti ficou responsável por dar vida à Lila quando criança.

As versões adolescentes das personagens ficam à cargo de Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Elena).