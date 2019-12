Amaury Nunes se emociona ao descobrir que será pai de Enrico Bacchi

Karina Bacchi fez uma surpresa este fim de ano para o marido, o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, e decidiu oficializar a paternidade dele na certidão de nascimento do filho, Enrico Bacchi.

O casal entrou com o pedido para que o nome dele seja reconhecido como pai do menino. A novidade foi revelada pela apresentadora em seu canal no YouTube, no programa Família Bacchi.

A apresentadora contou a novidade de uma maneira muito especial, que levou Nunes às lágrimas. Durante a cerimônia da festa em que o casal celebrava um ano de matrimônio, Karina entregou uma carta ao companheiro, com um pedido do pequeno Enrico.

“Por toda sua dedicação, cuidado e pelo seu amor, a mamãe achou que seria uma boa hora de realizar um sonho seu, que tanto esperava. Está preparado? Após sua assinatura, vamos dar entrada ao pedido de paternidade. Então, seremos também pai e filho, para sempre. Porque no coração acho que sempre foi assim. Desde que Deus desenhou nosso destino. Te amo, papai”.

Assista o momento!

No canal no YouTube, Karina também revelou que o casal se prepara para ter mais um bebê, utilizando uma nova técnica de fertilização in vitro.

“Gente, por que vocês não engravidam de forma natural?”, citou Karina, lendo o questionamento de uma seguidora. “Meu amor, a gente também pratica, viu? Se dependesse disso, a casa estava cheia de filhinhos! Isso não falta aqui, não”, brincou sobre a vida sexual do casal.

